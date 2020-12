Il conduttore televisivo americanoè, storicamente, un grandissimo fan deled è, fra l’altro, amico personale di colui che ha portato sul grande schermo la saga di Tolkien, ovvero

Durante il suo Late Show, Stephen Colbert ha proposto un contributo inedito registrato nella sua ultima visita in Nuova Zelanda, una chiacchierata in cui Peter Jackson svela qual è la sua scena preferita del Signore degli Anelli. Ecco cos’ha detto il filmmaker nell’intervista che potete ammirare integralmente nella parte superiore di questa pagina:

Stavamo girando Le Due Torri e stavamo introducendo Gollum. Uno degli aspetti chiave con lui è che la maggior parte della gente sapeva della sua doppia personalità, Sméagol e Gollum. Ma non avevamo effettivamente una scena che spiegava come questo tizio “fosse due persone”. Sapevamo che ne avevamo bisogno, ma non avevamo tempo di girarla. Fran Walsh scrisse questa scena in cui Frodo e Sam stanno dormendo, se ne stavano distesi a dormire e non avevamo neanche la stretta necessità di avere in scena Elijah e Sean. Ma non avevamo nessuno disponibile per dirigerla, così dissi a Fran “L’hai scritta tu, dovresti dirigerla tu”. Ed è finita per scrivere e dirigere una scena che è diventata piuttosto famosa ormai.