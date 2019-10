La Sony ha pubblicato in rete il primo trailer di, film diretto da Will Gluck sequel del lungometraggio del 2018.

Nel film troveremo nuovamente Bea (Rose Byrne), Thomas (Domhnall Gleeson) e gli amabili conigli che nonostante gli sforzi hanno creato un’improvvisata famiglia. Il coniglio Peter tuttavia non riesce a esprimere totalmente se stesso e decide quindi di avventurarsi fuori dal giardino, ritrovandosi in un mondo in cui la sua sfacciataggine è ancora apprezzata. Quando la sua famiglia affronta un grande rischio per cercarlo, Peter dovrà capire che tipi di coniglio vuole essere.

Il film sarà disponibile nelle nostre sale dal 9 aprile 2020. Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina. Qua sotto il poster italiano:

Il primo film, arrivato nelle nostre sale nel 2018, ha guadagnato 351 milioni di dollari in tutto il mondo (compresi i guadagni in home video).

Del cast di Peter Rabbit 2 – Un Birbante in Fuga fanno parte : Domhnall Gleeson, Rose Byrne, James Corden, David Oyelowo, Vivienne Awosoga e Dalip Sondhi.

FONTE: CB