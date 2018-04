Come viene gestito il linguaggio nei film PG-13? I lungometraggi con questa classificazione sono praticamente i più comuni al giorno d’oggi. Un nuovo video saggio realizzato dal canale You Tubead esempio è interamente incentrato sull’uso del termine “fuck” (da noi molto spesso tradotto in “fanculo”) nei prodotti cinematografici classificati con PG-13, ovvero vietati ai minori di 13 anni non accompagnati.

