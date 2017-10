Mentre in Brasile è da poco uscito il film di(Woody Woodpecker), un ibrido tra li-action e animazione digitale, 70 animatori (molti dei quali di origine brasiliana) hanno deciso di unire le forze per realizzare un fantasioso (e a volte grottesco) “remake” di “The Bird Who Came to Dinner”, una delle puntate della serie animata prodotta dagli Universal Studios.

Nato in circa un anno e mezzo, il corto è realizzato utilizzando ben 70 stili differenti pur mantenendo le voci e le tracce musicali originali.

Lo potete vedere nella parte superiore della pagina.

FONTE: CartoonBrew.com