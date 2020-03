, il nuovo adattamento diretto daarrivato nelle nostre sale a gennaio, sta per approdare negli Stati Uniti in home video. Per l’occasione la Sony Pictures ha diffuso in rete una serie di interessanti featurette che ci portano del backstage del film e alcune clip, tra cui una con i primi 10 minuti del lungometraggio.

Potete vedere la clip con i primi 10 minuti del film nella parte superiore della pagina. Qua sotto trovate invece tutte le featurette e le altre clip:

Nel cast di Piccole Donne troviamo Saoirse Ronan, Florence Pugh, Emma Watson, Eliza Scanlen, Timothée Chalamet, Meryl Streep, Laura Dern, Chris Cooper, Bob Odenkirk e James Norton.

Come noto, la storia tratta dal romanzo del 1869 di Louisa May Alcott è incentrata sulle vite di quattro sorelle: Meg, Jo, Beth e Amy. L’adattamento più noto è quello del 1994 diretto da Gillian Armstrong con Winona Ryder, Susan Sarandon, Claire Danes e Kirsten Dunst.

L’uscita del film, prodotto da Amy Pascal, Denise Di Novi e Robin Swicord per la Columbia Pictures su supervisione di Andrea Giannetti, è fissata per il 25 dicembre del 2019 negli Stati Uniti. Nelle nostre sale arriverà il 9 gennaio del 2020.

FONTE: YT