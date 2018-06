Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Esce giovedì, il film diretto da Trish Sie e interpretato da Anna Kendrick, Rebel Wilson, Brittany Snow e Hailee Steinfeld.

Potete vedere la videorecensione qui sopra, mentre subito sotto la sinossi ufficiale trovate il podcast audio:

Dopo aver vinto la competizione mondiale, le Bellas si ritrovano separate e scoprono che non ci sono prospettive lavorative per il fare musica con la bocca. Ma quando hanno l’opportunità di ritrovarsi per un tour mondiale, il gruppo di ragazze si unirà per fare musica insieme, per l’ultima volta.