Netflix distribuirà, una nuova versione in CGI del primo film dei Pokémon . Il remake della pellicola del 1998 arriverà sulla piattaforma streaming il 27 febbraio, e oggi Netflix ha diffuso il trailer ufficiale.

Quando i ricercatori scoprono un fossile del mitico Pokémon Mew e cercano di sfruttarlo, scatenano una creazione che va contro le leggi stesse della natura: Mewtwo, un Pokémon leggendario pensato con lo scopo di distruggere. Mewtwo inizia a rendersi conto delle sue dubbie origini, inizia a provare risentimento nei confronti dei suoi creatori umani e cerca vendetta: Ash, Pikachu e i loro amici si ritrovano al centro del caos. Con il futuro del mondo dei Pokémon a rischio, i nostri eroi dovranno accettare la sfida di Mewtwo, e lo stesso Mewtwo dovrà dare un nuovo significato alla propria vita.

Emily Arons, senior vice president degli affari internazionali a The Pokémon Company International ha elogiato il coinvolgimento di un partner come Netflix, definendolo “perfetto per mostrare ai bambini e ai fan di tutto il mondo questo film. È la piattaforma ideale per organizzare un lancio mondiale di un film dei Pokémon nel Pokémon Day, un momento speciale in cui celebrare la comunità dei fan dei Pokémon in tutto il mondo.”

Potete vedere il trailer di Pokémon: Mewtwo Strikes Back – Evolution qui sopra!

