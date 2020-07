NEON ha pubblicato in rete il primo red band trailer di, il thriller fantascientifico scritto e diretto da(Antiviral) conpresentato al Sundance Film Festival.

La sinossi recita: “Tasya Vos (Andrea Riseborough), agente aziendale che utilizza la tecnologia dell’impianto neurale per “abitare” i corpi di altre persone spingendoli così a commettere omicidi a beneficio dell’azienda. La donna tuttavia durante un incarico perde il controllo e rimane intrappolata nella mente di un uomo (Christopher Abbott) la cui identità rischia di cancellare la propria.

Del cast fanno parte anche Rossif Sutherland, Tuppence Middleton, Sean Bean e Jennifer Jason Leigh. Il film non ha ancora una data di uscita ma dovrebbe arrivare nelle sale entro la fine del 2020.

Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.

Questo è il secondo lungometraggio diretto da Brandon Cronenberg (figlio di David). Il primo è stato Antiviral, arrivato nelle sale nel 2012.

Per quanto riguarda Andrea Riseborough abbiamo visto l’attrice in progetti come il reboot di The Grudge, Mandy, La Battaglia dei Sessi, The Kindness of Strangers, Animali Notturni e in Hidden: Senza via di scampo.



Cosa ne pensate di questo teaser trailer di Possessor? Diteci la vostra nei commenti!

FONTE: /Film