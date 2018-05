La Warner Bros. Italia ha diffuso il trailer italiano di, commedia corale con

La trama è ispirata a una vicenda raccontata dal The Wall Street Journal su un gruppo di amici che porta avanti per 30 anni un gioco iniziato durante l’infanzia.

Alla regia troviamo Jeff Tomsic su una sceneggiatura di Mark Steilen (Shameless) e Rob McKittrick.

La data d’uscita nelle sale è prevista per il 29 giugno del 2018, per il 5 luglio in italia.