La Lionsgate (in esclusiva per IGN) ha pubblicato in rete il primo trailer di, action movie conin uscita nelle sale americane l’8 novembre.

Nel lungometraggio Cage veste i panni di Frank Walsh, un cacciatore e collezionista di animali rari ed esotici che si impossessa di un inestimabile giaguaro bianco destinato a uno zoo. Tuttavia la nave che trasporta il prezioso carico di Frank ha ben due predatori in gabbia: il felino e un assassino politico che viene estradato negli Stati Uniti. Quando quest’ultimo si libera insieme al felino, Frank dovrà dare la caccia a entrambi negli angusti corridoi della nave

Del cast del film fanno parte anche Famke Janssen (X-Men), Kevin Durand (Tragedy Girls), LaMonica Garrett e Michael Imperioli (I Sopranos).

Potete vedere il trailer di Primal con Nicolas Cage nella parte superiore della pagina.

FONTE: CS