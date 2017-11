L’è ormai arrivato in commercio.

Una delle feature più discusse sui social introdotte da questo nuovo dispositivo della Apple è sicuramente quella delle Animoji, le “emoticon animate in 3D” ottenibili con tecnologia fotografica TrueDepth e il sistema di sensori del Face ID.

E se già era possibile divertirsi a inserire “effetti speciali” vari ed eventuali alle immagini di film o programmi TV con i filtri di Snapchat o Facebook, adesso grazie alle Animoji tutto può essere portato a un livello di assurdità ulteriore. Come testimoniato dal video qua sopra in cui le Animoji sono sovrapposte ai volti di famose star in pellicole come Pulp Fiction, Star Wars o 300.