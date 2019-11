La Bim Distribuzione ha pubblicato in rete il trailer italiano di, nuovo film di(Gaston Lagaffe) che arriverà nelle nostre sale il 5 dicembre.

Il cast comprende Assad Ahmed, Gérard Depardieu e Isabelle Nanty.

Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina. Qua sotto il poster e la sinossi ufficiale:

Tra i lavori da regista di Pierre-François Martin-Laval ricordiamo Gaston Lagaffe (2018), Les Prof (2013) e Les Prof 2 (2015).

Costretti a fuggire dal Bangladesh, Fahim e suo padre partono alla volta di Parigi. Al loro arrivo, cominciano una vera e propria corsa a ostacoli per ottenere asilo politico, con la minaccia di venire espulsi dalla Francia in qualsiasi momento. Grazie al suo dono per gli scacchi, Fahim incontra Sylvain, uno dei migliori allenatori di scacchi francesi che lo porterà al campionato nazionale dove si giocherà la possibilità di rimanere nel paese che ha accolto lui e suo padre.