La Lionsgate ha diffuso in rete una niuova featurette di, quarto capitolo della saga letteraria Millennium.

Nel cast del film diretto da Fede Alvaretz troviamo Claire Foy (Lisbeth Salander), Sverrir Gudnason (Mikael Blomkvist), Sylvia Hoeks, Synnøve Macody e Claes Bang.

La data d’uscita è fissata al 9 novembre, in Italia arriverà il 31 ottobre.

Potete vedere il video nella parte superiore della pagina.

Quello che non Uccide è il primo romanzo della serie Millennium a essere adattato prima in un film in lingua inglese: i tre romanzi originali di Stieg Larsson infatti vennero prima adattati in pellicole svedesi, successivamente la Sony/Columbia Pictures produsse il remake di Uomini che Odiano le Donne. I quattro libri hanno venduto oltre 86 milioni di copie in tutto il mondo.

Questa la sinossi del film:

Lisbeth Salander, figura di culto e personaggio principale dell’acclamata serie di libri ‘Millennium’ creata da Stieg Larsson, tornerà sul grande schermo in Quello che non uccide, il primo adattamento del recente bestseller mondiale scritto da David Lagercrantz. La vincitrice del Golden Globe, Claire Foy protagonista della serie “The Crown”, interpreterà l’iconica hacker sotto la direzione di Fede Alvarez, regista del thriller del 2016, Man in the dark; la sceneggiatura di questo nuovo capitolo è di Steven Knight, Fede Alvarez e Jay Basu.

