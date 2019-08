non ha mai nascosto di aver “rubato” molte idee da svariati lungometraggi per i suoi film: “Rubo da ogni singolo film mai realizzato. [..] Rubo da qualsiasi cosa. Rubo da tutto. I grandi artisti rubano, non fanno omaggi”, aveva dichiarato lo stesso Tarantino a Empire Magazine.

Per tale motivo Insider ha realizzato un curioso video in cui ci vengono mostrati molti dei riferimenti visivi “rubati” dal regista per rielaborarli e inserirli nei suoi film.

FONTE: GT