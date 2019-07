Direttamente dal Comic-Con di San Diego, ecco il nuovissimo trailer esteso di, la serie tratta dai romanzi disugli schermi di HBO in autunno.

Il video regala un nuovo assaggio della storia incentrata su Lyra, interpretata da Dafne Keen.

Nel cast anche James McAvoy, Ruth Wilson, Lin-Manuel Miranda e Clarke Peters.

La trilogia segue le vicende dell’orfana Lyra Belacqua, che si ritrova alle prese con piani oscuri e malvagi dopo la scomparsa del suo amico Roger. Durante il suo tentativo di ritrovarlo, formerà un’alleanza e amicizia con Will, un ragazzino in grado di creare dei “tagli” tra mondi in diverse dimensioni. Insieme i due scopriranno una profezia relativa al loro destino e si ritroveranno a dover combattere in una guerra tra mondi paralleli.

Composta da otto puntate, la prima stagione della serie sarà diretta dal regista premio Oscar Tom Hooper e scritta da Jack Thorne. Alla regia anche Dawn Shadforth, Otto Bathhurst, Euros Lyn e Jamie Childs.

Cosa ne pensate? Lasciate un commento!