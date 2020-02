Netflix ha diffuso in rete il trailer italiano di, film con protagonisti

L’opera, tratta dal romanzo bestseller internazionale di Jennifer Niven, sarà disponibile sulla piattaforma streaming dal 28 febbraio.

Del cast fanno parte anche Luke Wilson, Keegan-Michael Key eAlexandra Shipp.

Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.

Recentemente abbiamo visto Elle Fanning in Maleficent: Signora del male al fianco di Angelina Jolie, e in Un Giorno di Pioggia a New York di Woody Allen. Justice Smith è invece apparso negli ultimi anni in Pokémon: Detective Pikachu e in Jurassic World – Il regno Distrutto.

Ecco la sinossi ufficiale di Raccontami di un Giorno Perfetto:

Sconvolta dalla morte della sorella, l’introversa Violet Markey (Elle Fanning) riscopre la gioia di vivere quando incontra l’eccentrico e imprevedibile Theodore Finch (Justice Smith).

Il film sarà disponibile dal 28 febbraio su Netflix

Cosa ne pensate del trailer di Raccontami di un Giorno Perfetto? Diteci la vostra nei commenti!

FONTE: YT