La 20th Century Fox ha diffuso in rete il trailer italiano di(My Cousin Rachel), adattamento del romanzo di Daphne du Maurier, diretto da(Notting Hill) uscito nelle sale americane lo scorso giugno.

Nel cast troviamo Rachel Weisz nei panni di Rachel, Sam Claflin (Io Prima di Te) in quelli di Philip e Iain Glen (Il Trono di Spade) nel ruolo di Ambrose.

La pellicola arriverà nelle nostre sale il 15 marzo. Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.

Ecco la sinossi ufficiale:

RACHEL (My Cousin Rachel) è una storia d’amore misteriosa e con differenti livelli di lettura, in cui un giovane inglese (Sam Claflin) mette in atto una strategia di vendetta contro la sua enigmatica e bellissima cugina (Rachel Weisz), credendola responsabile della morte di suo cugino Ambrose, con cui è cresciuto. Tuttavia, dopo aver conosciuto la donna, i suoi sentimenti iniziano a cambiare e finisce per soccombere al suo fascino fino ad esserne ossessionato.