La Working Title ha diffuso oggi il teaser trailer di, adattamento cinematografico della graphic novel diintitolata(Dey Street Books, 2010); si tratta del racconto della vita di, la coppia diche hanno aperto la strada all’

L’attrice Rosamund Pike (The Informer) interpreta Maria Skłodowska, coniuge di origine polacca di Pierre Curie, a cui ha prestato il volto Sam Riley;Anya Taylor-Joy ha invece interpretato la figlia. Jack Thorne (Harry Potter e la maledizione dell’erede) si è occupato della sceneggiatura.

Alla regia troviamo – come vi abbiamo già raccontato – Marjane Satrapi, nota fumettista e regista di origini iraniane, conosciuta e amata in tutto il mondo per Persepolis e Pollo alle prugne

Il film è così descritto:

Una storia delle passioni romantiche e scientifiche di Marie e Pierre Curie, e della risonanze delle loro scoperte nel 20° secolo.

Il fumetto, finalista nel 2011 al National Book Award, prestigioso premio letterario statunitense, è un mix di arte e reportage. Ecco cos’ha dichiarato in merito la Satrapi quando è stato annunciato il suo coinvolgimento l’anno scorso:

Questo non sarà un semplice film biografico su una donna eccezionale. Racconterà la storia della radioattività, dalla sua identificazione a oggi, l’approccio umanista dei Curie nella loro scoperta, il cinismo di alcuni riguardo al suo uso e gli effetti che ha avuto sul mondo intero fino a oggi.

Per il momento il progetto, presentato al Toronto International Film Festival, non ha una data d’uscita ufficiale. Potete ammirare il trailer di Radioactive qui in alto.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!