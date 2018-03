Dwayne Johnson è una delle star più indaffarate di Hollywood e deve buona parte del suo successo anche all’autoironia con sui si approccia alla promozione dei suoi progetti.

Che si tratti di un ironico post su Twitter o di una foto su Instagram, il primo a scherzare sul suo status è lo stesso The Rock.

Il nuovo promo di Rampage – Furia Animale, il film diretto da Brad Peyton e interpretato fra gli altri da Naomie Harris, Jeffrey Dean Morgan, Joe Manganiello, Malin Akerman, Marley Shelton, Jack Quaid e Jake Lacy, gioca proprio su questo.

Il filmato viene introdotto da Johnson durante una pausa dall’allenamento in palestra per poi essere bruscamente interrotto… per un motivo che non vi anticipiamo!

Potete trovarlo nella parte superiore della pagina.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

La star internazionale Dwayne Johnson è protagonista del film d’azione ed avventura “Rampage”, diretto da Brad Peyton. Il primatologo Davis Okoye (Johnson) è un uomo schivo. Condivide un legame indissolubile con George, un gorilla silverback straordinariamente intelligente di cui si occupa dalla nascita. Un esperimento genetico scorretto e dai risultati catastrofici trasforma la gentile scimmia in un’enorme creatura furiosa. A peggiorare le cose, ben presto si scopre che altri animali sono stati modificati nello stesso modo. Mentre questi nuovi predatori alfa devastano il Nord America, distruggendo ogni cosa che incontrano lungo il loro cammino, Okoye si allea con uno screditato ingegnere genetico per creare un antidoto, facendosi strada attraverso un campo di battaglia in continua evoluzione, non solo per impedire una catastrofe globale ma per salvare lo spaventoso primate che una volta era suo amico.

