Manca sempre meno all’uscita di, e così ecco nuovo materiale promozionale dedicato ala pellicola ditratta dal romanzo di Ernest Cline.

Dopo un’anteprima in tutta Italia (qui il video girato all’Arcadia di Melzo), il film sarà nei nostri cinema a partire dal 28 marzo.

Del cast, ricordiamo, fanno parte Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn, Simon Pegg, T.J. Miller, Win Morisaki, Philip Zhao e Mark Rylance.

Ed è proprio il cast al centro della nuova locandina che potete ammirare qui di seguito, subito dopo i nuovi spot televisivi.

L’opera scritta da Ernest Cline, ambientata nel 2045, descrive un pianeta Terra inquinato, sovrappopolato e privo di fonte energetiche. L’unico svago per la popolazione terrestre si trova in un universo virtuale chiamato OASIS.

Ecco la sinossi:

Nel 2045, anno in cui il mondo sta per collassare sull’orlo del caos, le persone hanno trovato la salvezza nell’OASIS, un enorme universo di realtà virtuale creato dal brillante ed eccentrico James Halliday (Mark Rylance). A seguito della morte di Halliday, la sua immensa fortuna andrà in dote a colui che per primo troverà un Easter egg nascosto da qualche parte all’interno dell’OASIS, dando il via ad una gara che coinvolgerà il mondo intero. Quando un improbabile giovane eroe di nome Wade Watts (Tye Sheridan) deciderà di prendere parte alla gara, verrà coinvolto in una vertiginosa caccia al tesoro in questo fantastico universo fatto di misteri, scoperte sensazionali e pericoli.