È stato diffuso un nuovo trailer di(Shin Evangelion Gekijo-ban :||), quarto film della tetralogia di, prodotta dallo. Come annunciato precedentemente , il film uscirà nei cinema nipponici a

Lo scorso 6 luglio, in occasione di alcune convention e in sei città giapponesi, sono stati trasmessi i primi dieci minuti e quaranta secondi del lungometraggio, i cui lavori di doppiaggio sono iniziati lo scorso marzo.

I primi tre episodi della tetralogia – Evangelion: 1.0 You Are [Not] Alone, Evangelion: 2.0 You Can [Not] Advance ed Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo – sono usciti rispettivamente nel 2007, nel 2009 e nel 2012.

Vi ricordiamo che l’anime Neon Genesis Evangelion è disponibile su Netflix ma, dopo le polemiche per l’adattamento curato da Gualtiero Cannarsi, è stato annunciato che gli episodi che lo compongono verranno ridoppiati.

