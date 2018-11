Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

La Lucky Red ha diffuso in rete le prime clip italiane e un poster di(22 Mile), il nuovo film di Peter Berg con Mark Wahlberg scritto da Lea Carpenter e Graham Roland.

Nel film, che vede nel cast anche Lauren Cohan, John Malkovich e Ronda Rousey, il protagonista Mark Wahlberg interpreta James Silva, un agente di una costosa e poco conosciuta unità della CIA. Silva deve recuperare e trasportare una risorsa che contiene informazioni pericolosissime verso la Mile 22, per recuperare tali informazioni prima che il nemico si avvicini.

La pellicola arriverà nelle nostre sale il 15 novembre.

Potete vedere una clip qua sopra. Il resto del materiale qui di seguito:

Ecco la sinossi:

1 Missione da completare. 90 minuti di tempo. 22 miglia da percorrere. Zero copertura. Mark Wahlberg, il 2 volte candidato all’Oscar John Malkovich e la star di The Walking Dead Lauren Cohan. “Red Zone – 22 miglia di fuoco”, un action thriller potente, spettacolare e avvincente, che tiene incollato allo schermo lo spettatore. Mark Wahlberg è un agente speciale dei servizi segreti con una missione letale e pericolosa: dovrà proteggere un informatore a conoscenza di segreti che potrebbero sventare attacchi terroristici di portata catastrofica. Insieme alla sua squadra lo scorterà per 22 miglia, in una corsa contro il tempo per portarlo fuori dal paese.