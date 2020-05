La IFC Midnight ha diffuso in rete il primo teaser trailer di, film che segna il debutto alla regia di

La sinossi recita: “Quando l’anziana madre Edna scompare inspiegabilmente, sua figlia Kay e sua nipote Sam si precipitano nella casa di famiglia in campagna ormai in rovina, scovando indizi sulla demenza della donna assente da quel luogo. Quando Edna ricompare misteriosamente Key teme che sua madre sia riluttante o incapace di dire effettivamente dove sia stata, il tutto va in conflitto con l’entusiasmo spudorato di Sam nel rivedere sua nonna. Mentre il comportamento di Edna diventa più instabile, entrambe le donne iniziano a percepire che una presenza insidiosa nella casa potrebbe prendere il controllo della situazione”.

Del cast fanno parte Emily Mortimer, Robyn Nevin e Bella Heathcote.

Il film sarà disponibile nelle sale americane e in VOD dal 10 luglio. Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.

Di recente abbiamo visto Emily Mortimer in titoli come Phil, Good Posture, Il Ritorno di Mary Poppins, La Casa dei Libry, The Party e Un viaggio indimenticabile. Bella Heathcote è apparsa invece in La Genesi di Wonder Woman, Cinquanta Sfumature di Nero e in The Neon Demon. Abbiamo invece visto di recente Robyn Nevin in film come Gods of Egypt o in serie televisive come Re di Cuori, Back in Very Small Business, Cleverman e Upper Middle Bogan.

