La Eagle Pictures ha diffuso in rete il primo trailer italiano di, il biopic di Aretha Franklin in uscita il 25 dicembre in un numero limitato di sale americane (dal 15 gennaio 2021 in tutti gli altri cinema).

A interpretare la Regina del Soul, scomparsa un anno e mezzo fa, Jennifer Hudson, che in questi giorni è nei cinema americani con un altro musical: Cats. La stessa Franklin aveva scelto l’attrice e cantante come suo volto nel biopic prima di morire. Nel video la vediamo cantare il celebre brano Respect indossando un lungo abito di paillettes dorate, con i capelli corti. “Quello che vuoi, baby, ce l’ho. Quello di cui hai bisogno, baby, ce l’ho.” esclama, e dietro di lei compaiono illuminandosi le lettere R-E-S-P-E-C-T.

A dirigere la pellicola Liesl Tommy: il biopic seguirà il percorso della vita di Aretha Franklin da quando da piccola cantava nella chiesa del padre a quando divenne una star internazionale. Nel cast anche Forest Whitaker, Marlon Wayans, Audra McDonald, Marc Maron, Tituss Burgess, Heather Headley e Mary J. Blige.

Ecco la sinossi del film:

Il film racconta la straordinaria storia di una delle voci più incredibili di tutti i tempi: dall’infanzia – quando cantava nel coro della chiesa di suo padre – fino alla celebrità internazionale, non tralasciando le difficoltà e le avversità personali.

