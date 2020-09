Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Clicca per condividere su Skype (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Pubblicità

“batte” la Disney e si aggiudica il primo ritorno in scena di

Già perché nel nuovo spot della Mint Mobile, la compagnia telefonica di cui è proprietaria la star canadese, operatore noto per offrire piani mensili decisamente più economici della media rispetto allo standard americano che si aggira intorno a una spesa di 60-65 dollari al mese, il protagonista di Deadpool compare proprio accanto al leggendario Rick Moranis!

Potete ammirare lo spot nella parte superiore di questa pagina.

A metà febbraio abbiamo tutti accolto con estrema contentezza la notizia che Rick Moranis aveva accettato di tornare in scena nel sequel di Tesoro, mi si sono Ristretti i Ragazzi.

L’uscita del lungometraggio non è prevista per Disney+, la piattaforma streaming della casa di Topolino, ma per il grande schermo e, con Hollywood in lenta ripartenza in questa “nuova realtà” fatta di pandemie, mascherine e distanziamento sociale, speriamo di avere presto aggiornamenti in merito.

Rick Moranis, che in realtà non si era mai del tutto ritirato al 100% dalle scene, ma aveva rallentato parecchio la sua attività professionale per dedicarsi alla famiglia e ai figli dopo la morte di sua moglie, era già comparso nell’episodio dedicato a Tesoro, mi si sono Ristretti i Ragazzi della serie Oggetti di Scena, disponibile su Disney+ dallo scorso primo maggio. In questa produzione Dan Lanigan ci accompagna alla ricerca delle prop di alcune leggendarie produzioni dello studio intervistando, di volta in volta, i realizzatori delle medesime o chi le ha, appunto, dovute maneggiare in scena.

In quell’occasione la star aveva raccontato alcuni aneddoti sul film, da quello che aveva rubato dal set della pellicola alla sua spiegazione del perché il classico di Joe Johnston sia diventato un evergreen capace di reggere al passare del tempo.

Cosa ne pensate di questo spot con Rick Moranis e Ryan Reynolds? Ditecelo nello spazio dei commenti qua sotto!