Nella parte superiore di questa pagina potete ammirare il primo trailer di Rifkin’s festival, la nuova pellicola di Woody Allen.

La commedia romantica vede per protagonisti Gina Gershon e Wallace Shawn ed è prodotta da The Mediapro Studio, che ha sede a Barcellona. Nel film, una coppia di americani si reca a San Sebastian per partecipare al festival di cinema: i due si innamorano però di altre persone, la donna per un francese interpretato da Louis Garrel, e l’uomo per un personaggio interpretato da Elena Anaya.

Qualche giorno fa avevamo anche avuto modo di ammirare il primo poster ad opera dell’illustratore Jordi Labanda (ecco il sito dell’artista molto attivo del settore dell’illustrazione pubblicitaria e di moda).

Se non lo avevate visto, lo trovate in questa pagina.

Un anno fa, Woody Allen commentava così il suo lavoro, all’alba dell’inizio della riprese di una nuova pellicola nel post MeToo, ciclone in cui anche lui è rimasto coinvolto nonostante le assoluzioni dalle accuse avvenute nelle sedi preposte alla cosa, ovvero i tribunali e non twitter. L’artista, lo ricordiamo, è stato totalmente assolto dalle accuse a suo carico da un tribunale, dopo una lunga indagine.

Non penso mai a ritirarmi, non è qualcosa che farei. La mia filosofia, sin da quando ho iniziato tanti anni fa, è che nonostante tutto devo concentrarmi sul lavoro. Non importa cosa mi succede durante la vita, cosa accade a mia moglie, ai miei figli, alla politica, al mio fisico… mi concentro sul lavoro, vi dedico tutto il mio tempo e il mio impegno sette giorni alla settimana. Mi occupo principalmente di rapporti umani, di persone e di commedia. Non penso alla pensione, probabilmente morirò nel bel mezzo delle riprese, un giorno sul set.

Cosa ne pensate di questo primo trailer di Rifkin’s Festival, la nuova opera di Woody Allen, e quanto attendete l’uscita della pellicola?