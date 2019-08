Pochi minuti fa si è tenuta la cerimonia d’apertura della D23 Expo , la fiera Disney che si tiene ogni due anni ad Anaheim e alla quale siamo presenti anche noi di BadTaste.it: durante questo evento Bob Iger ha nominato le nuove, tra cui Robert Downey Jr e Jon Favreau.

Il premio è una scultura in bronzo che rappresenta l’immaginazione, la creatività e la magia che le Disney Legends hanno portato nella compagnia. Inoltre le nuove Legends lasciano le loro impronte durante una cerimonia alla fine dell’evento.

Iger, CEO di The Walt Disney Company, ha spiegato:

Il premio Disney Legend è l’onorificenza più alta che possiamo conferire, riconosce il talento, celebra i risultati, ed esprime profonda gratitudine ai grandi uomini e donne che hanno lasciato un segno indelebile nella nostra compagnia e nella sua eredità creativa. I premiati di quest’anno si sono guadagnati un posto nei nostri cuori e nella nostra storia per i loro contributi significativi nei film, nelle serie tv e nei parchi a tema in tutto il mondo.

Le personalità diventate Disney Legends quest’anno sono Robert Downey Jr e Jon Favreau, James Earl Jones (doppiatore del Re Leone e di Star Wars), la sceneggiatrice e attrice Bette Midler (Hocus Pocus), il regista e coreografo Kenny Ortega, Barnette Ricci (ex VP e show director della divisione Special Events), Wing Chao (ex VP di Imagineering), Robin Roberts e Diane Sawyer (conduttrici tv), Ming-Na Wen (Mulan e Agents of SHIELD) e il compositore Hans Zimmer.

Nel video qui sopra (disponibile anche a questo link se non si vede) trovate il momento in cui Robert Downey Jr. ha accettato l’onorificenza, raccontando un esilarante quanto imbarazzante evento:

La prima volta che ho visitato Disneyland, mi sono sentito trasportato in un altro mondo… poco prima di essere arrestato per aver fumato erba nella gondola senza prescrizione.

Downey Jr. ha ringraziato amici e colleghi, e in particolare Jon Favreau, anche lui insignito del riconoscimento quest’anno, parlando poi della sintesi tra tecnologia e fantasia, il segreto del successo Disney:

Ho interpretato Tony Stark per così tanti anni, e il tema che la tecnologia possa guidare la nostra specie verso l’illuminazione è stato davvero significativo. È una riflessione costante, ed è stato un grande dono. Al futuro!

Anche Favreau ha parlato di tecnologia, citando L’Apprendista Stregone, uno dei film preferiti del regista e simbolo del premio Disney Legends:

Grazie per aver creato un dialogo attraverso la narrazione… Come disse Arthur C. Clarke, la tecnologia è indistinguibile dalla magia. Disney ha unito gli antichi miti e la magia della tecnologia creando memorie indelebili. Il film era basato sul poema di Goethe del 1700, il mito del golem di Praga con i secchi d’acqua. Disney raccontava storie che ripercorrevano la storia umana.

D23 Expo - Disney Legends

D23 Expo - Disney Legends

Con gli 11 di quest’anno, le Disney Legends salgono a un totale di 276 persone, tra cui Tim Allen, Julie Andrews, Beatrice Arthur, Howard Ashman, Regis Philbin, Annette Funicello, Peter Jennings, Johnny Depp, Estelle Getty, George Lucas, Angela Lansbury, Steve Martin, Rue McClanahan, Alan Menken, Hayley Mills, Fess Parker, Sir Tim Rice, Dick Van Dyke, Barbara Walters, Betty White, Robin Williams, Carrie Fisher e Stan Lee.