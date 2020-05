il film con, è da oggi disponibile in Dvd, Blu-ray, 4K Ultra HD e Digital HD.

Grazie a Universal Pictures Home Entertainment Italia vi proponiamo una clip esclusiva dagli extra in cui la star dell’Universo Cinematografico della Marvel parla del perché abbia deciso di avventurarsi in questo nuovo progetto.

Trovate l’estratto nella parte superiore di questa pagina mentre, a seguire, tutti i dettagli sull’uscita home video.

ROBERT DOWNEY JR. E’ IL PROTAGONISTA INSIEME AD UN CAST DI VOCI INCREDIBILI NELL’EPICA AVVENTURA PER TUTTA LA FAMIGLIA

DOLITTLE

RICCO DI CONTENUTI ESCLUSIVI INEDITI, DIETRO LE QUINTE SULLA CREAZIONE DEL FILM, INTERVISTE AL CAST E MOLTO DI PIU’!

DA DOMANI IN DVD, BLU-RAY, 4K ULTRA HD E DIGITAL HD

CON UNIVERSAL PICTURES HOME ENTERTAINMENT ITALIA

Universal Pictures Home Entertainment Italia dà nuova vita ad un personaggio iconico, grazie a Robert Downey Jr (Avengers: Endgame, Sherlock Holmes) nei panni di Dolittle, in arrivo il prossimo 19 maggio in Dvd, Blu-ray, 4K Ultra HD e Digital HD. Non perdetevi il film di cui tutti gli animali stanno parlando ed unitevi all’epico viaggio in compagnia di un divertente orso sempre infreddolito, un gorilla ansioso, un’adorabile giraffa, una tigre feroce e molto di più! Volate dietro le quinte insieme a Robert Downey Jr e al cast stellare del film per esplorare il selvaggio mondo di Dolittle.

Questa favola d’avventura prende vita grazie al cast stellare che include, nella sua versione originale, le voci dei premi Oscar Emma Thompson (Last Christmas, E poi c’è Katherine) e Rami Malek (Bohemian Rapsody, Mr. Robot), Selena Gomez (I Maghi di Waverly), John Cena (WWE) e Tom Holland (Spider-man: Homecoming) e altri. Il film è diretto da Stephen Gaghan (Syriana) e prodotto da Robert Downey Jr. e Susan Downey.

Robert Downey Jr è perfetto nei panni dell’uomo che parla agli animali: Dolittle. Dopo aver perso la moglie, si isola all’interno delle mura della sua villa, ma è costretto a salpare per un’avventura epica quando la regina si ammala gravemente. Ad aiutare Dolittle nella ricerca della rara cura per la regina ci sono i suoi chiassosi amici animali, tra cui Chee-Chee (Malek), un ansioso e timido gorilla; Dab-Dab (Octavia Spencer), una simpatica quanto poco intelligente anatra; il litigioso duo con il cinico e nevrotico struzzo Plimpton (Kumail Nanjiani) e il freddoloso ma tranquillo orso polare Yoshi (Cena); oltre al risoluto pappagallo Polynesia (Thompson). Scopri gli incredibili contenuti speciali all’interno delle edizioni home video, il making of del film e molto di più insieme a tutto il cast.

CONTENUTI SPECIALI ESCLUSIVI NEI FORMATI DVD, BLU-RAY E 4K UHD:

Parla con gli animali – Dolittle è circondato da un variopinto cast di personaggi. Scoprite tutto il divertimento degli attori durante la produzione del film nel dare vita agli animali con la loro voce unica.

Diventando il buon medico – Scopri come questo team di talentuosi artisti ha portato in vita il film, e come Robert Downey Jr. si è trasformato nell’iconico Dolittle.

E molto altro!

Il film sarà disponibile in 4K Ultra HD in una confezione doppia che include il 4K Ultra HD Blu-rayTM e il Blu-ray. Il disco 4K Ultra HD disc comprende gli stessi contenuti extra della versione Blu-rayTM, tutti nella straordinaria risoluzione 4K.

4K Ultra HD è la migliore esperienza visiva per la visione di un film. Il 4K Ultra HD presenta la combinazione della risoluzione 4K di quattro volte superiore al classico HD, la brillantezza dei colori dell’High Dynamic Range (HDR) con una resa audio totalmente immersiva per un’esperienza sonora multidimensionale.

Blu-rayTM sfodera il potere della tua TV HD e si dimostra il modo migliore per vedere i film a casa, con la risoluzione di 6 volte superiore rispetto al DVD, extra esclusivi e un sonoro in modalità surround, come al cinema.