Nel trentaquattresimo episodio di BadTaste News Q&A, la nostra rubrica in diretta video su YouTube in onda ogni venerdì, parliamo della notizia che Robert Pattinson è in trattative finali per interpretare Batman nel film di Matt Reeves , ma ovviamente rispondiamo anche a tanti altri quesiti e domande sulle notizie più importanti della settimana.

In diretta come sempre Andrea Francesco Berni, Andrea Bedeschi e Mirko D’Alessio: potete rivedere il video qui sopra, e iscrivetevi al nostro canale YouTube per seguire questo e altri appuntamenti!