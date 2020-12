LEGGI ANCHE – Robin Wright e Harvey Keitel nel trailer italiano di The Congress

La Focus Features ha pubblicato in rete il trailer di, primo film da regista di(House of Cards, Wonder Woman) che in questo caso è anche la protagonista del progetto.

Nel film la Wright veste i panni di Edee, una donna la cui vita viene stravolta e perde così la capacità di connettersi con il mondo e con le persone che conosceva da una vita. Decide quindi di rifugiarsi in una foresta sulle bellissime ma spietate Montagne Rocciose, lasciandosi la sua vecchia vita alle spalle. Tuttavia, dopo essere stata salvata dalla morte da un cacciatore di passaggio (Demián Bichir), la donna cerca di trovare un modo per vivere nuovamente.

Al fianco della Wright nel cast troviamo anche Demián Bichir e Kim Dickens. Land sarà disponibile nei cinema degli Stati Uniti dal 12 febbraio.

Potete vedere il trailer nella parte superiore nella pagina.

Di recente abbiamo visto Robin Wright in progetti come Everest, Justice League, Blade Runner 2049, Wonder Woman, La spia – A Most Wanted Man, The Congress, Two Mothers Millennium – Uomini che odiano le donne. A brevissimo la rivedremo anche in Wonder Woman 1984.



Cosa ne pensate del trailer di Land? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!

FONTE: Focus Features