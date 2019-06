Grande sorpresa per i numerosi fan che hanno assistito alla tappa di Brighton / Hove, Inghilterra, deltour didomenica. Sul palco, insieme al cantante, è infatti comparso, protagonista di, il biopic diretto da Dexter Fletcher attualmente al cinema

I due hanno intonato Your Song davanti al pubblico in delirio, come potete vedere nella clip qui sopra. Come noto, Egerton ha cantato tutte le canzoni del film tra cui diversi classici, inclusa appunto Your Song.

Il film è arrivato nelle sale italiane il 30 maggio 2019.

Diretto da Dexter Fletcher, Rocketman è un epico viaggio musicale nell’incredibile storia degli anni che hanno rivoluzionato la vita di Elton John. Questa la sinossi ufficiale:

Il film, ambientato nel mondo delle canzoni più amate di Elton John e interpretato da Taron Egerton, segue la sorprendente avventura che ha visto il timido pianista prodigio Reginald Dwight diventare la superstar internazionale Elton John. Queste vicende, che sono state d’ispirazione per tanti, rappresentano una storia assolutamente universale: quella di un ragazzo

di provincia diventato una delle figure più iconiche della cultura pop.

ROCKETMAN vede nel cast anche Jamie Bell nei panni del paroliere di lunga data di Elton, Bernie Taupin, Richard Madden nel ruolo del primo manager di Elton, John Reid, e Bryce Dallas Howard nei panni della madre di Elton, Sheila Farebrother.

