Roger Waters, cantautore e cofondatore dei Pink Floyd, tra il 2017 e il 2018 porta in giro per il mondo il tour Us + Them, esibendosi davanti a più di 2 milioni di persone. Durante ogni tappa (da Kansas City, in Missouri, a Monterrey, in Me ssico), in maniera creativa e pionieristica, lascia che il suo messaggio sui diritti umani, sulla libertà e sull’amore, si fonda con canzoni appartenenti alla leggendaria discografia dei Pink Floyd e al suo ultimo lavoro, Is This Life We Really Want?