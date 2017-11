Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Qui sopra potete vedere la nostra videorecensione di The Place, il film diretto da Paolo Genovese e interpretato da Valerio Mastandrea, Marco Giallini, Alessandro Borghi e Silvio Muccino, presentato alla 12esima edizione della Festa del Cinema di Roma.

Subito sotto la sinossi ufficiale, invece, trovate il podcast audio.

Un uomo seduto in un bar, al tavolo in fondo. Sta sempre lì, giorno e notte, riceve visite di continuo. Ognuno dei suoi clienti vuole qualcosa, è spinto da un desiderio profondo, difficile da realizzare, se non impossibile. Eppure, tutto per quell’uomo sembra possibile. “Si può fare”, ripete a ciascuno. C’è un prezzo da pagare, però. Chi è quell’uomo e chi stabilisce le regole? Non è importante. Perché le scelte e le conseguenze riguardano solo gli uomini che si siedono davanti a lui in quel caffè. Sono quegli uomini bisognosi di miracoli che, di volta in volta, tornano a raccontare come procede la loro vita tessendo una trama in cui le loro storie s’intrecciano. E nemmeno quell’umile intermediario, davanti a tanta umanità, riuscirà più a rimanere impassibile…