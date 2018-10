Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Presentato alla Festa del Cinema di Roma,è un film diretto da Felix Van Groeningen e interpretato da Steve Carell, Timothée Chalamet, Maura Tierney, Amy Ryan.

Qui sopra trovate la nostra videorecensione mentre subito sotto la sinossi ufficiale trovate il podcast audio:

A 18 anni, Nic Sheff è un bravo studente, coinvolto nelle recite e nel giornale della scuola, membro della squadra di pallanuoto, pronto per entrare al college, ma, dopo aver provato la metanfetamina, passa a una totale dipendenza. Gli Sheff devono così affrontare il fatto che la dipendenza è una malattia che non discrimina e può colpire qualsiasi famiglia in qualsiasi momento. Vediamo il calvario degli Sheff, la battaglia di Nic, gli sforzi del padre David per salvare il figlio: un quadro dei modi in cui la dipendenza può distruggere intere esistenze e il potere dell’amore ricostruirle, un ritratto dell’affetto incrollabile e del coraggio di una famiglia di fronte alla dipendenza del figlio e alla sua lotta per il recupero.