Presentato alla Festa del Cinema di Romaè un film diretto da Edoardo de Angelis e interpretato da Pina Turco, Massimiliano Rossi, Cristina Donadio, Marcello Romolo.

Qui sopra trovate la nostra videorecensione, mentre subito sotto la sinossi ufficiale trovate il podcast audio:

“Se devo morire, voglio morire come dico io”

Lungo il fiume scorre il tempo di Maria, il cappuccio sulla testa e il passo risoluto.

Un’esistenza trascorsa un giorno alla volta, senza sogni né desideri, a prendersi cura di sua madre e al servizio di una madame ingioiellata.

Insieme al suo pitbull dagli occhi coraggiosi Maria traghetta sul fiume donne incinte, in quello che sembra un purgatorio senza fine.

E’ proprio a questa donna che la speranza un giorno tornerà a far visita, nella sua forma più ancestrale e potente, miracolosa come la vita stessa.

Perché restare umani è da sempre la più grande delle rivoluzioni.