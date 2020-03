La Paramount Pictures ha pubblicato in rete il primo trailer e il poster di, film d’animazione diretto da Hamish Grieve e basato su una sceneggiatura di Etan Cohen (Men in Black 3) e Matt Lieberman (Scoob).

L’opera è ambientata in un mondo in cui il wrestling per mostri è lo sport globale, e gli stessi mostri sono visti come superstar. In questo contesto il giovane Winnie cerca di seguire le orme del padre come allenatore e allenare un adorabile mostro ritenuto un perdente per trasformarlo in un campione.

Il film è frutto di una co-produzione tra Paramount Animation e WWE Studios (prodotto anche da Reel FX, Walden Media, Mark Bakshi e Brad Booker). Rumble sarà disponibile nelle sale americane dal 29 gennaio 2021.

Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina. Qua sotto il poster:

Del cast vocale in lingua originale fanno parte Will Arnett, Terry Crews, Geraldine Viswanathan, Joe “Roman Reigns” Anoa’i, Tony Danza, Becky Lynch, Susan Kelechi Watson, Stephen A. Smith, Jimmy Tatro, Ben Schwartz e Michael Buffer.

Jeff Fierson, Susan Levison, Richard Lowell, Steve O’Brien, Chuck Peil, Frank Smith e Naia Cucukov sono i produttori esecutivi del lungometraggio.

