StudioCanal UK ha diffuso in rete un nuovo trailer di, horror scritto e diretto dacon protagoniste(Dracula, His Dark Materials) e(Il professore e il pazzo) prodotto dalla A24.

L’opera si incentra su Maud, devota infermiera che rimane affascinata dalla sua nuova paziente, l’affascinante ex ballerina Amanda. La fissazione della donna tuttavia si trasforma presto in una vera e propria missione per salvare l’anima di Amanda.

Il film approderà nelle sale del Regno Unito il 9 ottobre grazie a StudioCanal UK. Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.

Morfydd Clark è apparsa in progetti come Dracula, His Dark Materials, Eternal Beauty, La vita straordinaria di David Copperfield, Crawl – Intrappolati, Dickens: L’uomo che inventò il Natale, Interlude in Prague, Contagion, Le idi di marzo, I guardiani del destino, Il discorso del re, Gli ostacoli del cuore, Pride and Glory – Il prezzo dell’onore e in Zero Dark Thirty.

Jennifer Ehle è invece apparsa in film come Il professore e il pazzo, Xox Lux, Run This Town, The Wolf Hour, Take Point, Detroit, Cinquanta sfumature di rosso, All Rise, La diseducazione di Cameron Post, I Kill Giants, A Quiet Passion, Altruisti si diventa, Cinquanta sfumature di grigio, Le regole del caos e in The Forger – Il falsario.

Cosa ne pensate di questo primo trailer di Saint Maud? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!

FONTE: SlashFilm.com