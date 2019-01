ha rivelato durante il Tonight Show di Jimmy Fallon che ha acconsentito a interpretaredopo aver scoperto che le sue fattezze erano state utilizzate per il personaggio nella versione di

Come raccontato dall’attore:

Mi piace comprare fumetti, ero in un negozio a L.A., Golden Apple, e ho notato questa copertina, The Ultimates. Ho pensato: “Wow, mi assomiglia”. Così ho iniziato a guardare, Nick Fury era proprio come me, poi ho letto: “Bene, se faranno mai un film su di noi, chi vuoi che ti interpreti?” e Nick Fury rispondeva: “Samuel L. Jackson”. Io ho pensato: “Non ho dato il permesso di usare la mia immagine per un fumetto!”.

Ha poi proseguito:

Così ho chiamato subito la mia agente e ho chiesto spiegazioni. […] Lei mi ha detto: “Faccio una telefonata”. Così ha chiamato la Marvel e loro hanno risposto: “In effetti stiamo pensando di girare questi film e speriamo che possa interpretare Nick Fury”. Io ho risposto: “Scherzi?”.

Trovate il video del racconto qui in alto. Samuel L. Jackson tornerà a vestire i panni di Nick Fury quest’anno in Captain Marvel, Avengers: Endgame e Spider-Man: Far From Home.