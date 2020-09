ha diffuso il trailer dila storia di una coppia che spegne il cellulare per staccare un po’ dal mondo finendo per perdersi la notizia di un’invasione aliena.

Scritto diretto da Alex H. Fischer e Eleanor Wilson e con Sunita Mani (GLOW) e John Reynolds (Search Party), il film è stato presentato al Sundance Film Festiva.

Nel cast anche Ben Sinclair, John Early, Jo Firestone, Gary Richardson, Johanna Day, Zenobia Shroffe e Amy Sedaris. L’uscita è al momento fissata al 6 ottobre.

Ecco la sinossi:

Jack (John Reynolds) e Su (Sunita Mani) sono una coppia di Brooklyn che, come molti amici, è dipendente dalla tecnologia e non riesce a mettere via il cellulare. Temendo che lo scrolling incessante possa influenzare il loro legame, insieme decidono di dirigersi in una casa nel bosco isolata, promettendo di staccare la spina dal mondo esterno per una settimana. Barricati dalle notifiche e dai messaggi, si perdono la notizia che il pianeta è sotto attacco, perciò presto dovranno trovare un modo per tornare alla civiltà… o a quello che ne rimane.