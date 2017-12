La Disney ha appena diffuso il primo trailer dell’adattamento live action dello Schiaccianoci prodotto dalla Disney.

Intitolato The Nutcrackerand the Four Realms e diretto da Lasse Hallstrom su una sceneggiatura di Ashleigh Powell, il film approderà nelle sale cinematografiche statunitensi il 2 novembre 2018. Joe Johnston curerà una lunga sessione di riprese aggiuntive.

Potete ammirarlo qui in alto.

Nel cast la vincitrice dell’Oscar Helen Mirren (Mamma Cicogna), Mackenzie Foy (Clara), Keira Knightley (la Fata Confetto), Morgan Freeman (Drosselmeyer), Misty Copeland (la Ballerina).

Vi ricordiamo che il film è solo l’ultimo di una serie di adattamenti live action della fiaba: da The Nutcracker di George Balanchine con Macaulay Culkin (1993) a Nutcraker in 3D del 2009 con Elle Fanning.

Mark Gordon figurerà come produttore, mentre Lindy Goldstein come produttore esecutivo.

Sam Dickerman e Allison Erlikhman supervisioneranno il progetto per la Disney.