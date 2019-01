Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

La Lucky Red ha diffuso in rete il primo trailer italiano di, adattamento cinematografico del romanzo di James Baldwin diretto da, regista di Moonlight ( qui trovate la nostra videorecensione ed il podcast dalla Festa del Cinema di Roma ).

Il film arriverà nelle nostre sale il 24 gennaio. Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.

Ecco la sinossi ufficiale:

Anni ’70, quartiere di Harlem, Manhattan. Uniti da sempre, la diciannovenne Tish e il fidanzato Alonzo, detto Fonny, sognano un futuro insieme. Quando Fonny viene arrestato per un crimine che non ha commesso, Tish, che ha da poco scoperto di essere incinta, fa di tutto per scagionarlo, con il sostegno incondizionato di parenti e genitori. Senza più un compagno al suo fianco, Tish deve affrontare l’inaspettata prospettiva della maternità. Mentre le settimane diventano mesi, la ragazza non perde la speranza, supportata dalla propria forza interiore e dall’affetto della famiglia, disposta a tutto per il bene della figlia e del futuro genero.