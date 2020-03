, iconico Samwise Gamgee nella trilogia del Signore degli Anelli ma anche indimenticabile Mikey Walsh in I Goonies, ha deciso di movimentare un po’ questo periodo di quarantena forzata a causa dell’emergenza data dal diffondersi del Coronavirus nel mondo.

L’attore ha infatti realizzato una live su Instagram (e poi caricata anche su Facebook) in cui, per ingannare il tempo, si è fatto tagliare la barba da due delle sue figlie.

Potete vedere il video nella parte superiore della pagina.

Ultimamente abbiamo visto Astin sul piccolo schermo nella seconda stagione di Stranger Things, serie televisiva targata Netflix, ma anche in Brooklyn Nine-Nine e in The Big Bang Theory. Sul grande schermo è apparso invece negli ultimi anni nella commedia The Do-Over e in Gloria Bell, film con Julianne Moore.

Prossimamente apparirà invece in film come Charming the Hearts of Men, Mayfield’s Game e iMordecai.

