La Sony ha diffuso in rete il poster e il primo trailer di, thriller con protagonista(The Exorcist, Star Trek Beyond) diretto da Aneesh Chaganty in uscita nelle sale americane il 3 agosto.

Basato su uno script di Sev Ohanian, il film segue la storia di David Kim (Cho) un detective che in seguito alla scomparsa di sua figlia sedicenne viene assegnato ad un nuovo caso. Ma 37 ore dopo l’uomo decide di cercare la propria figlia in un luogo ancora non esaminato dove sono nascosti molti segreti: il laptop della ragazzina.

Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina e il poster qua sotto:

