e ilsono stati avvistati per l’ultima volta in. I due personaggi formano una bizzarra coppia che è già entrata nelle grazie dei fan, tanto che li rivedremo insieme nella serie dei Marvel Studios di Disney+ The Falcon e The Winter Soldier.

Di recente durante il Comic-Con di San Diego Sebastian Stan e Anthony Mackie sono stati ospiti di BuzzFeed. I due si sono divertiti commentando dei tweet abbastanza spinti dei fan.

Potete vedere il divertente video nella parte superiore della pagina.

Avengers: Endgame è arrivato al cinema il 24 aprile 2019.

Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

FONTE: CB