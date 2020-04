Vi abbiamo già parlato di come, durante questo periodo di quarantena, il regista David F Sandberg abbiamo deciso di realizzare un nuovo corto horror insieme alla moglie, intitolato, e oggi vi mostriamo un interessante dietro le quinte.

Potete ammirarlo qui in alto.

Al centro del corto, della durata di tre minuti, una donna (Losten) che continua a vedere strane “ombre” che non sembrano appartenere al mondo reale. E la cosa diventa presto alquanto spaventosa…

Sandberg ha definito Shadowed una sorta di “fratello” del corto di Lights Out, e lo ha girato in 4K con una BlackMagic.

Prima di dirigere film come Shazam! o Annabelle: Creation, il regista ha realizzato diversi cortometraggi tra cui The Drawing Box (2012), Cam Closer (2013), Lights Out (2013), poi diventato l’horror di successo Lights Out – Terrore nel Buio tre anni dopo, Pictured (2014), Not So Fast (2014), Coffer (2014), See You Soon (2014), Attic Panic (2015), Closet Space (2015). Film realizzati spesso assieme a sua moglie (e musa) Lotta Losten. Shadowed, in questo senso, rappresenta quasi un ritorno alle origini e chissà che come per Lights Out l’idea non venga poi sviluppata in un lungometraggio…

