Koch Media ha diffuso il nuovo trailer italiano e il poster di, l’attesa avventura dell’impavida pecora Shaun che questa volta si affiancherà alla sua nuova amica LU-LA.

Potete vedere il trailer qui sopra, mentre sotto la sinossi ufficiale trovate il poster:

Strane luci sulla tranquilla città di Mossingham annunciano l’arrivo di un misterioso visitatore da una galassia molto lontana…. Quando l’ospite intergalattico – una birichina e adorabile extraterrestre di nome LU-LA – si schianta con il suo UFO proprio accanto alla fattoria di Mossy Bottom, Shaun non si lascia scappare l’occasione di vivere una nuova, fenomenale extra-avventura e parte in missione per riportare LU-LA a casa. Grazie ai suoi astro-poteri, all’incontenibile simpatia e ai suoi ruttini di dimensioni galattiche, LU-LA incanterà presto tutto il gregge. Shaun riporta la sua nuova amica aliena nella Foresta di Mossingham per trovare la sua navicella perduta, ma non sa che una misteriosa agenzia governativa gli sta già alle calcagna. Riuscirà Shaun ad evitare il FARMAGEDDON a Mossy Bottom prima che sia troppo tardi?

Diretta da Richard Phelan e Will Becher, prodotta in partnership da AARDMAN ANIMATIONS e STUDIOCANAL e distribuita in Italia da Koch Media, la pellicola arriverà nei cinema italiani prossimamente.