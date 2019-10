Laha diffuso online il promo italiano diche sarà nei cinema italiani il 21 e il 22 ottobre insieme a un contenuto speciale di, il film ditratto dal romanzo di“seguito” appunto di Shining.

Ricordiamo che questa versione estesa è, sostanzialmente, quella portata da Kubrick nei cinema americani, un montato di 144 minuti da cui, su richiesta della major, il leggendario filmmaker aveva tolto una scena ambientata in un ospedale che aveva come protagonisti Wendy Torrance e Mr. Ullman, il responsabile dellOverlook Hotelche aveva assunto Jack nel prologo (la durata complessiva era di 146 minuti).

Lo Shining visto nei mercati internazionali ha una durata di 119 minuti.

A seguire trovate il comunicato stampa con tutti i dettagli della release cinematografica e home video.

Warner Bros. Entertainment Italia è orgogliosa di presentare la riedizione di un classico senza tempo nella sua versione definitiva: Shining Extended Edition.

A quasi quarant’anni dalla sua uscita, il capolavoro dell’horror diretto da Stanley Kubrick nel 1980, tornerà, nella versione estesa americana della durata di 144 minuti, e sarà disponibile per la prima volta in Blu-Ray™, 4K UHD, in digitale e nelle sale cinematografiche il 21 ed il 22 Ottobre.

L’edizione include 24 minuti di scene inedite, e, per la gioia di tutti i fan del film, sarà sempre Giancarlo Giannini a prestare la propria voce, per il doppiaggio italiano, al personaggio di Jack Torrance.

A partire dal 1º ottobre Shining Extended Edition sarà disponibile in un prezioso Steelbook contenente i due dischi, 4K UHD + Blu-Ray™, e, dal 24 ottobre, nella versione 4K UHD con packaging standard. Una pietra miliare della storia del cinema che dal 1° ottobre sarà disponibile anche per l’acquisto ed il noleggio in digitale su Infinity, SKY Primafila, Apple TV App, Google Play, Chili, Timvision e tutti i principali online store.

Il 21 ed il 22 Ottobre poi Shining Extended Edition per la prima volta sarà nelle sale cinematografiche e, in quella occasione, gli spettatori potranno vedere in anteprima un contenuto speciale di Doctor Sleep, il seguito della storia di Danny Torrance, a 40 anni dalla sua terrificante permanenza all’Overlook Hotel in Shining, con protagonista Ewan McGregor e al cinema dal 31 Ottobre.

Considerato come uno dei più grandi film horror mai realizzati, Shining è diretto e prodotto da Kubrick, che ne ha curato anche la sceneggiatura insieme a Diane Johnson. Il film è basato sull’omonimo romanzo di Stephen King, e vede il Premio Oscar® Jack Nicholson vestire i panni dell’iconico personaggio Jack Torrance. Nel cast anche Shelley Duvall, che interpreta Wendy Torrance, Scatman Crothers nel ruolo di Dick Halloran e Danny Lloyd in quello di Danny Torrance.

La rimasterizzazione in 4K è stata realizzata usando una nuova scansione in 4K del negativo originale in 35mm al Warner Bros. Motion Picture Imaging. Il regista Steven Spielberg e l’ex assistente personale di Stanley Kubrick, Leon Vitali, hanno lavorato a stretto contatto con il team della Warner Bros. durante il processo di mastering.

Il 17 maggio la versione restaurata in 4K è stata presentata al Festival del Cinema di Cannes.

Nel 2018 Shining è stato selezionato dalla Library of Congress tra i film da preservare nella United States National Film Registry in quanto “culturalmente, storicamente o esteticamente significativo”. Il film si è posizionato 29º nella lista dell’AFI 100 Years…100 Thrills e Jack Torrance è stato nominato come il 25º miglior villain nella lista AFI 100 Years…100 Heroes and Villains. Inoltre la battuta “Here’s Johnny”, in italiano “Sono il lupo cattivo!” si è posizionata 68ª nella classifica AFI 100 Years…100 Movie Quotes.

SINOSSI

Lo scrittore Jack Torrance (Jack Nicholson) accetta di lavorare come custode, per il periodo invernale, nell’elegante e isolato Overlook Hotel, nelle Rocky Mountains, insieme alla moglie (Duvall) e al figlio (Danny Lloyd). Ma quando la prima bufera di neve si abbatte sull’hotel bloccando ogni via di fuga, spettri sembrano riemergere dal passato. Torrance non era mai stato in quel luogo, o forse si?

Shining Extended Edition 4K STEELBOOK

2 Dischi (4K UHD + Blu-ray)

Esclusiva Amazon/DVD-Store

Release: 1 Ottobre (allineata con la realease US)

Shining Extended Edition 4K

2 Dischi (4K UHD + Blu-ray) – stesso contenuto

Release: 24 ottobre

4K ULTRA HD

Durata: 144 min ca.

Video: 2160p Ultra High Definition 16×9 1.78:1

Lingue: Dolby Digital: Italiano 2.0, Tedesco 5.1, Spagnolo 5.1, Francese 5.1, Polacco 5.1. DTS-HD Master Audio: Inglese 5.1.

Sottotitoli: Olandese, Finlandese, Francese, Ungherese, Coreano, Norvegese, Polacco, Rumeno, Russo, Spagnolo, Svedese, Tailandese, Danese, Ceco, Cinese, Arabo. Non Udenti: Italiano, Inglese, Tedesco.

BLU-RAY

Durata: 144 min ca.

Video: 1080p High Definition 16×9 1.78:1

Lingue: Dolby Digital: Italiano 2.0, Tedesco 5.1, Francese 5.1, Spagnolo 5.1, Polacco 5.1. DTS-HD Master Audio: Inglese 5.1.

Sottotitoli: Cinese, Ceco, Danese, Olandese, Francese, Finlandese, Ungherese, Coreano, Norvegese, Polacco, Rumeno, Spagnolo, Svedese, Tailandese. Non Udenti: Italiano, Inglese, Tedesco.

Contenuti speciali – inclusi anche con l’acquisto in digitale su Apple TV App:

· Commento dell’operatore, e inventore della Steadicam, Garrett Brown, e di John Baxter, autore della biografia di Kubrick.

· The Making of the Shining di Vivian Kubrick – Documentario con commento opzionale.

3 Featurette:

View from the Overlook – La creazione di Shining

The Visions of Stanley Kubrick

Intervista alla Compositrice Wendy Carlos