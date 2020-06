Il più grande eroe, preferito da tutti, ritorna in Shrek 2 la migliore commedia di tutti i tempi definita dal pubblico e dalla critica bella quanto (se non di più) il primo film di Shrek vincitore dell’Oscar! Il viaggio per incontrare i suoceri fa sembrare il finale “E vissero per sempre felici e contenti” sempre più Molto Molto Lontano. Un viaggio che per Shrek e Fiona si trasforma in un’altra esilarante ed incredibile avventura. Con l’aiuto del suo fedele destriero Ciuchino, Shrek affronta una Fata Madrina che realizza pozioni magiche, un pomposo Principe Azzurro e il famoso killer di orchi: il Gatto con gli Stivali. Un feroce felino che in realtà è solo un… micione!