Uscirà il 19 giugno on demand, l’opera prima dicon protagonisti Alessandro Roia , Alessandra Mastronardi, Neri Marcorè, Francesco Pannofino e con la partecipazione straordinaria di Amanda Lear, Red Canzian, Ugo Pagliai.

Prodotta da Kplus Film e distribuita da Fandango, la commedia è prodotta da Nicola Fedrigoni e Valentina Zanella, già realizzatori di Finché c’è prosecco c’è speranza. Spiega il regista Alberto Rizzi, al suo esordio nel lungometraggio: “Ho voluto realizzare, con profondità e leggerezza, una commedia romantica sulle seconde occasioni, che ci piombano nella vita e rimescolano le carte, ambientata nella provincia emiliana, in un mondo stralunato di musicisti di provincia, di pescatori e balere color zafferano. Un inno alla vita, all’amore e all’amicizia che bussano improvvisi alla porta di un ex-musicista ormai fallito a cui Alessandro Roia ha saputo regalare una grande ironia e tenerezza. Lo affiancano Alessandra Mastronardi, nei panni dell’eterno amore perduto e sempre ricercato; e la bizzarra compagnia degli amici interpretati da Neri Marcorè, Francesco Pannofino, Andrea Libero Gherpelli e Paolo Cioni. Un affresco corale impreziosito dalle partecipazioni davvero straordinarie di Amanda Lear, Ugo Pagliai e Red Canzian”.

Questa la sinossi ufficiale:

A quarant’anni Orlando ha tutta l’aria del perdente: ex leader dei “Cuore aperto”, ha appeso il microfono al chiodo e vive alla giornata in una baracca sulle sponde del Po, pigro e solitario. Finché il terremoto del 2012 non lo costringe a mettersi di nuovo in gioco, tra nipoti di cui prendersi cura, la band di improbabili amici da rimettere in piedi, e soprattutto Chiara, un amore mai dimenticato che torna ad affacciarsi dal passato…