Si può essere registi introversi?, regista die di, torna su Youtube con un video incentrato sulle sue difficoltà ad affermarsi come regista a causa del suo carattere.

Nel video, che risulta molto personale, Sandberg svela di aver sempre sofferto di disturbo di autismo atipico, cosa che lo portava a evadere da ogni situazione di socialità e soprattutto a “bloccarsi” ogni volta che si trovava in contesti per cui non si era preparato.

Il regista ha citato episodi in cui si ritrova costretto a fare i conti con questa parte di sé pur ammettendo di essere migliorato con il tempo. Nella parte finale, invita poi tutti i suoi spettatori e aspiranti registi a non abbattersi e a non mollare, precisando che è normale che alcuni siano più veloci di altri ad apprendere.

Sandberg dirigerà prossimamente Shazam! Fury of the God in cui ci saranno Zachary Levi, Asher Angel, Faithe Herman, Jack Dylan Grazer, Meagan Good e Adam Brody.

Sulla storia si sa poco e nulla, ma i supereroi della famiglia di Shazam avranno un ruolo meno marginale questa volta, mentre tra gli antagonisti potrebbe esserci Mr. Mind, un verme alieno dotato di super-intelligenza che è capo della Società dei Mostri del Male. Nei fumetti viene spiegato che è dotato di telepatia e che può parlare attraverso l’uso di una scatola appesa al suo collo. Nella scena dei titoli di coda del primo film lo abbiamo visto scambiare due chiacchiere con Sivana.

Vi ricordiamo che la pellicola uscirà il 2 giugno 2023.

